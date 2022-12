Así se rebajaría el costo del SOAT en un 30% a conductores que no se accidenten

El representante Alejandro Vega explicó en BLU Radio la forma en que funcionaría el proyecto de ley con el que se busca rebajar en un 30% el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) a los conductores que no tengan accidentes.



“El origen de este proyecto es que los colombianos tengan un beneficio, un incentivo económico en la tarifa que pagan por el SOAT en el año siguiente cuando no hayan generado un mal comportamiento como tener un accidente”, explicó el congresista.



“Implica que si una persona, propietario de un vehículo, motocicleta o motor, no genera en el año siguiente al SOAT accidente de tránsito, como funciona cualquier otro seguro, en el año siguiente tenga un descuento, un incentivo de hasta el 10% sobre la tarifa plena, que beneficiaría la economía de las familias colombianas”, agregó.

“Así sucesivamente por tres años hasta un total del 30%”, acotó Vega.



De acuerdo con el congresista, la finalidad de su iniciativa es que haya menos evasión en este requisito.



“De los 13 millones de vehículos registrados en el país a abril 17, solo 5,8 millones, alrededor del 40% tienen el seguro obligatorio”, aseguró Vega.

“La medida busca incentivar que nuevas personas o nuevos propietarios ingresen al sistema, que los que están dentro del sistema y no generen accidente obtengan descuento y así mantenemos la estabilidad económica de un sistema que beneficia a los lesionados en cualquier accidente de tránsito”, afirmó.



