Cámara colombo-venezolana pide más medidas aparte del cierre de la frontera

de la frontera con Colombia para contrarrestar el contrabando y a tomar otras medidas añadidas para atacar las causas del problema.

"Sugerimos que paralelamente a estas medidas de carácter policial, se atienda efectivamente a las causas del problema, pues de otra forma éste persistirá", señaló Cavecol en un comunicado difundido a través de su portal web.

La Cámara asegura que, a su juicio, "el cierre temporal de la frontera, o cualquier otra medida de control policial, no atienden al fondo del problema (...) por las que se ha presentado un fenómeno de contrabando de extracción de tal magnitud".

El Gobierno de Venezuela anunció el pasado 9 de agosto el cierre nocturno desde las 22.00 hora local (02.30 GMT) hasta las 05.00 (09.30 GMT), durante 30 días como una medida para frenar el contrabando entre ambos países.

Desde entonces tanto los habitantes fronterizos, como los transportistas y comerciantes colombianos han manifestado su desacuerdo con la medida.

El gremio colombo-venezolano solicitó a las autoridades "una enmienda sobre esta decisión" y acompañarla con medidas complementarias "de carácter económico y fiscal".

Cavecol, que no se manifiesta ni en favor ni en contra de la medida, considera que los efectos del cierre de la frontera "tendrán que ser evaluados" en un incidencia no solo con la disminución o no del contrabando sino con "la calidad de vida de las poblaciones fronterizas".

La semana pasada, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, expresó "inconformidad" con el cierre de la frontera con Venezuela para luchar y dijo que la decisión fue tomada unilateralmente.

"No nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando. El contrabando se tiene que controlar con otras medidas internas", dijo Holguín.

Sin embargo, el Ejecutivo venezolano ha calificado los resultados del cierre como "extraordinarios".

El pasado 1 de agosto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, anunciaron, entre otras medidas, la apertura de un Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando para coordinar las informaciones de los dos países.

Por los 2.219 kilómetros de frontera común circula un contrabando que el Gobierno venezolano ha evaluado en el 40 % de sus importaciones, debido a los bajos precios subsidiados con que se adquieren en Venezuela y el gran margen de ganancia que deja su venta en Colombia.

EFE