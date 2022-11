Cancillería confirma que militares venezolanos formalizaron petición de asilo

La Cancillería colombiana confirmó que recibió la solicitud de refugio de tres militares venezolanos acusados de desertores por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyo caso está en estudio.



Según dijo a Efe una fuente oficial, es imposible decir por ahora si la solicitud de los tres militares venezolanos será aceptada o no hasta que concluya el análisis de los casos.



"En este momento su estatus es de solicitantes de condición de refugiados y mientras estén con ese estatus y no termine el proceso de análisis de su caso no se puede afirmar que se quedarán definitivamente ni que serán devueltos", aseguró la fuente.



El pasado sábado, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió a Colombia la entrega de los tres militares a los que acusa de llamar a un golpe de Estado y que tras desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) huyeron a este país a fines de marzo.



El Gobierno colombiano no reveló la identidad de los tres militares venezolanos, que junto con sus familias pidieron refugio, ya que en estos casos rige el principio de la confidencialidad, y por esa misma razón no se hizo pública la petición, a lo cual se suma la ley de hábeas data que regula la divulgación de datos.



El análisis de cada caso puede tardar desde una semana hasta ocho meses, dependiendo de la agilidad con que sustenten su petición, y mientras tanto, los solicitantes reciben un salvoconducto que les permite permanecer en el país legalmente y recolectar la documentación necesaria.



"Les fue otorgado un salvoconducto válido hasta por tres meses, el cual puede prorrogarse por un periodo igual hasta que se resuelva su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados", añadió la fuente sobre los militares venezolanos.



Este salvoconducto no les permite salir del país ni desplazarse a zonas de frontera.



El estatus de refugiado lo concede Colombia a las personas que tienen "fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas", según el Decreto 1067 del 26 de mayo de 2015.



Las peticiones de refugio, que son diferentes de las de asilo, "se analizan de manera individual" por la Comisión Asesora para la Determinación de Condición de Refugiados (Conare), con base en la documentación presentada por cada uno y en la entrevista a la que son llamados.



"En ningún momento los militares pidieron el asilo político sino el estatus de refugiados", dijo la fuente.



Colombia recibió el año pasado 316 peticiones de refugio, de las cuales 66 fueron rechazadas, otros 25 solicitantes no comparecieron a la entrevista, 27 desistieron, dos no fueron reconocidas como válidas para iniciar el proceso y el resto está en trámite.