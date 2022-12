antes de subirse al alimentador en el que también pretendían seguir robando.

Publicidad

El conductor del vehículo expresó que “estaba en una ruta y se subieron tres hombres y una muchacha, pero después aparecieron afuera personas con palos y machetes que me decían que parara. Los que estaban adentro me pusieron un arma y me obligaban a seguir”.

Según las autoridades, la detención se dio gracias al apoyo de la comunidad.