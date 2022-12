Caricaturista belga pidió disculpas a Colombia por imagen ofensiva

de publicar una imagen en el Canal RTBF en el que aparecen jugadores colombianos aspirando en una cancha de fútbol.

“Quería hacerle llegar mi sentimiento de profundo arrepentimiento por la caricatura que conmocionó a sus compatriotas, titulada: "Los colombianos respiran confianza" Obviamente, yo no quería ofender en ningún caso al gran equipo colombiano y a toda la nación”, dice la carta del caricaturista belga.

Sin embargo, Pascal Pad'r denunció amenazas de muerte contra él y su familia y finalmente destacó el buen nivel futbolístico de la selección Colombia.

Esta es la traducción de la carta entregada al embajador en Bruselas, traducida al español:

"Estimado Sr. Embajador

Quería compartir con ustedes mi profundo pesar por el dibujo que conmocionó a sus compatriotas bajo el título: "Los colombianos respiran confianza".

Obviamente, yo no quería ofender a NINGÚN CASO hermoso equipo colombiano y de toda la nación.

Nunca he sido un diseñador de renombre conocido como "malo" o "cínico".Hoy me sentí muy mal todo el día porque me di cuenta de lo mucho que le duele a toda la nación colombiana, que definitivamente no era mi objetivo.Recibí amenazas de muerte contra mí y mi familia. Esto, sin embargo, parece algo exagerado.

El dibujo fue retirado de las redes sociales y ya no aparece, al menos en lo digital que me rodea.

Quiero ofrecer mis disculpas a usted y al pueblo colombiano a quien no tengo ninguna enemistad, sino todo lo contrario. Sé de su belleza, su pasado, sus sufrimientos, su riqueza y su magnífico... equipo de fútbol.

Por favor, reciba de nuevo, querido señor, mis sinceras disculpas por esta caricatura.

Reciba un cordial saludo,

-Pad'R"