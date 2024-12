Caso Petro: Comisión de Acusación negó recusación en contra de Alirio Uribe

En la mañana de este miércoles, 4 de diciembre, la Comisión de Acusaciones negó la recusación que presentó el representante del Centro Democrático Christian Garcés contra Alirio Uribe en el caso del presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de su campaña. Con una votación de 7-4, se rechazó dicha petición.

Garcés ya había advertido que en caso de que Uribe no fuera apartado de la investigación a Gustavo Petro, los miembros de la Comisión de Acusaciones podrían incurrir en prevaricato. Además, aseguró que tanto el presidente Petro como Armando Benedetti estarían controlando las mayorías dentro de esta comisión, señalando que Benedetti habría estado haciendo lobby con estos integrantes.

“Mañana quieren inhabilitar a Alirio Uribe porque es del Pacto y dicen, siguiendo a Miranda, que quienes me apoyaron no pueden juzgarme. Entonces, si pueden juzgarme, como quieren los golpistas, que la oposición sea la única que me juzgue”, dijo el presidente Petro en su cuenta de X.

Garcés había señalado que Uribe estaba impedido para participar del caso y aún más para ser el líder del triunvirato investigador debido a que hizo parte de la campaña presidencial del entonces candidato en 2022.

Finalmente, los que votaron a favor de la recusación fueron los representantes Leonardo Gallego (partido Liberal), Carlos Cuenca (Cambio Radical), y Óscar Villamizar y Hernán Cadavid (Centro Democrático).

Por otro lado, los que votaron en contra de la recusación y a favor de la permanencia de Uribe en el caso fueron Wilmer Carrillo; Jorge Eliécer Tamayo, del partido de la U ; Karime Cotes y María Eugenia Lopera, del partido Liberal, Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico; Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde; y William Aljure, de la Citrep.