Caso Petro: en pausa investigación tras recusación presentada a representante Alirio Uribe

A la Comisión de Acusación llegó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, quien hace parte del grupo de investigadores que tiene a su cargo el expediente sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

La recusación fue presentada por el representante Cristian Garcés en contra del representante Uribe Muñoz, argumentando que este último tendría un conflicto de intereses, primero, al ser del Pacto Histórico y además por haber apoyado la campaña del presidente Petro cuando era candidato.

“Se aparte al señor Alirio Uribe Muñoz como representante investigador dentro de las denuncias por la presunta violación a topes de campaña y otros delitos electorales en los que se acusa de incurrir al presidente Gustavo Petro Urrego y, en su lugar, proceda a nombrar otro representante investigador imparcial”, solicitó Garcés.

Esta recusación se presenta en un momento crucial, donde dicha Comisión no solo había pedido más pruebas, como, por ejemplo, las de Daily Cop, sino que también se estaba evaluando si revelar el expediente del jefe de Estado, por lo que esto no podrá avanzar hasta que no se resuelva dicha recusación.

“El representante actualmente pertenece al partido de Gobierno y ha manifestado amplia y públicamente su apoyo incondicional al hoy presidente de la República. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partid, y es afín a su ideología, se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o dañar su reputación”, mencionó este representante del Centro Democrático.

Añadió que “el interés es especial, personal y directo en la medida en que, si el Gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular".

"El interés es actual en cuanto el representante hace parte de la bancada de Gobierno, por lo que el perjuicio que se pueda causar por un posible proceso en contra del presidente es latente y concomitante al momento en que se espera se profiera la decisión”, dice el documento.

Incluso, Garcés hizo la petición de que se proceda a hacer públicos todos los expedientes relacionados con las denuncias al presidente Petro por violación a topes de campaña, ya que afirma que los términos de investigación previa se encuentran vencidos y también ha sido solicitado por la defensa del primer mandatario.