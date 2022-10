Censo de venezolanos en Colombia arrancará el viernes 6 de abril

El registro iniciará el viernes 6 de abril y durará dos meses.

El Gobierno decretó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá hacer un registro de los migrantes venezolanos que están en el país con el fin de formular y diseñar políticas públicas para garantizar sus derechos.

El registro iniciará el viernes 6 de abril y durará dos meses, sin embargo, el plazo podría ser prorrogado.

La norma aclara que el registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no da derechos de orden civil o político, no reemplaza los documentos de viaje vigentes y no permite el acceso a programas sociales del Estado.

Además, la información que entreguen los venezolanos no podrá ser usada para imponer sanciones, como multas, deportaciones o expulsiones.

Para este proceso, la UNGRD deberá tener una plataforma para recaudar la información que también podrá ser aportada por personerías municipales y distritales, y defensorías del pueblo.

“Los recursos que reciba la unidad deberán manejarse través de un sistema separado de cuentas en el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, dice el decreto.