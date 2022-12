Centro Democrático pidió la renuncia al ministro de Defensa

El Centro Democrático, en cabeza del representante Edward Rodríguez pidió la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por los hechos ocurridos en el departamento del Cauca donde murieron 11 militares y 21 resultaron heridos tras un ataque de las Farc. (Lea también: Se eleva a once el número de militares muertos por ataque de Farc en Cauca )

“Lo primero es lamentar y decir que todos los colombianos estamos tristes e indignados, pero también aquí tienen que rodar cabezas y por eso le he pedido al ministro de Defensa que por honor renuncie. Aquí no puede quedar esto en la impunidad y hoy nuestros soldados y policías no se sSe eleva a once el número de militares muertos por ataque de Farc en Caucaienten identificados con el señor Juan Carlos Pinzón”, manifestó.

Por petición del Centro Democrático, la plenaria del Senado rindió un homenaje con un minuto de silencio a estos militares, y en cada cubículo se impuso un cartel con la bandera de Colombia con un símbolo de luto.