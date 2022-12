“Cese del fuego de las Farc no ayuda en nada a campaña de Santos”: César Gaviria

El expresidente César Gaviria, nuevo jefe de campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos , aseguró que le parece bueno que las Farc y ELN firmen una declaración conjunta de cese el fuego bilateral durante las elecciones pero afirmó que eso no es insuficiente.

“El cese al fuego debería ser hasta después de la segunda vuelta. Los colombianos tenemos derecho a votar serenamente. Este no es un gesto menor, pero no es suficiente”, aseguró Gaviria.

En cuanto a la incidencia que puede tener esa decisión a favor de la campaña del presidente Juan Manuel Santos .

“No veo ninguna interferencia en el proceso electoral. No veo por qué hay gente a la que le duele que haya un cese unilateral para que los colombianos puedan votar tranquilos. Me imagino que al presidente Uribe no le va a gustar porque como le gusta la guerra” indicó.

Gaviria se preguntó: “¿Cuál es la ayuda? Yo no veo que en esto le sirva al presidente Santos. Me parece un gesto menor y apenas natural que nos deje votar libre de presiones”, indicó.