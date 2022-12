CIDH concedió medidas cautelares a Gustavo Petro

el Estado colombiano a través de la Procuraduría General de la Nación y pidió al Gobierno que se garantice al mandatario la continuidad en su cargo hasta tanto ese tribunal pueda investigar y decidir de fondo o hasta que acabe su periodo.

Publicidad

Este pronunciamiento se dio tras la sentencia que promulgó en la tarde de este martes el Consejo de Estado en su sala plena, que levantó la suspensión de las medidas adopatadas por el ministerio público de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro y a la que solo le faltaba la notificación al presidente de la República.

De acuerdo al documento emitido por la CIDH, esta solicitud se da por la necesidad que tiene la Comisión de investigar de manera juiciosa el proceso en contra de Petro, estudio que podría llevar entre 2 y 5 años, como ha sucedido en casos anteriores.

Publicidad

“En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013 emitida y ratificada por la procuraduría”, rezaba el documento.

Publicidad

Un escenario que se desprende de esta decisión es la aceptación o no que deberá hacer de ella el presidente Juan Manuel Santos, lo que supondría no solo la permanencia de Petro en el Palacio Liévano sino un drástico cambio en la situación de cientos de funcionarios públicos quienes también tienen procesos similares, que no solo podrían afectar la institucionalidad colombiana sino también sus finanzas, que se verían afectadas por las consecuentes demandas.

Descargue aquí el documento completo.

Publicidad

Noticia en desarrollo.