Colbún nunca mostró interés en participar en subasta por Isagen: senador Robledo

“Indicios que llevan a concluir que seguramente hubo una colusión para defraudar el patrimonio nacional, los hechos que yo expliqué son dicientes en el sentido de que Colbún iba a participar y no fue así,”, indicó Robledo.



El senador del Polo Democrático señaló que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, contra quien se buscaba promover una moción de censura, “no pudo explicar satisfactoriamente” el por qué se adelantó una subasta con un único oferente. (Lea también: Concejo de Bogotá aprueba venta de acciones de EEB en Isagen )



“Yo creo que Colbún no tenía la plata para poder comprar Isagen, está claro que Bolbún nunca dijo que participaba, me llama la atención que el Gobierno insistiera en hacer una subasta aun cuando Colbún había anunciado que no participaría”, agregó Robledo.



El legislador aseguró que los indicios encontrados por él lo llevan a creer que miembros del Gobierno hubiesen podido tener intereses en la celebración de este negocio en el que Colbún, asegura Robledo, nunca quiso participar y dejó el camino libre a la candiense Brookfield. (Lea también: MinHacienda aprovecha debate en su contra para defender venta de Isagen )



“No estoy diciendo que el interés sea del Gobierno, sino de funcionarios (…) esas compañías tienen muchas formas de arreglar entre ellas”, dijo Robledo. (Lea también: Brookfield radica ante la BVC garantías por $1,72 billones para OPA de Isagén )



“Hubo una subasta de uno y a partir de eso hay una serie de indicios que me permiten concluir que muy probablemente hubo una colusión entre miembros de las compañías y del Gobierno, hice una relación de indicios, el interés no sería del Gobierno sino de funcionarios que entraron a la colusión o es que el Gobierno nacional no supo que los señores de Brookfield están acusados de grave corrupción en Brasil”, agregó el senador.



Sobre la actuación de los miembros de la Unidad Nacional, el senador del Polo Democrático rechazó la forma como se comportaron frente al debate en el que se promovía la moción de censura y dijo que se enfocaron en defender al funcionario y no en ir más allá y velar por los recursos del Estado. (Lea también: El Partido Conservador se mantiene por fuera de la Unidad Nacional )



“En ese sentido me pareció lamentable la respuesta de los voceros de Unidad Nacional, montan un discurso de solidaridad de cuerpo, pero a las cosas que se estaban diciendo concretas no refutan, los que lo hicimos cumplimos con nuestro deber, este debate tiene importancia, aún hay una demanda de nulidad que todavía no se ha resuelto”, concluyó Robledo.