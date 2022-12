“Colombia es un gran San Andresito”: Aida Avella sobre actual economía

últimos 18 años, en los que estuvo exiliada, Colombia le entregó su industrialización estatal a la empresa privada, que lo convirtió en “un gran San Andresito a lo largo y ancho del país”, se vendieron los generadores de empleo “y terminamos importando todo”.

De llegar al Gobierno, Avella dijo que serán revisados todos los tratados de libre comercio, principales causantes del actual paro agrario por el que el país importa los productos que produce a muy bajo precio. ¿Qué se le ocurre a los dirigentes que traen café de Vietnam? Se preguntó.

Para la campaña de la UP el agua será una de sus prioridades porque “si no hay agua no hay vida ni ningún otro derecho” y reversará el proceso que se inició en el gobierno del 2002, que entregó los páramos a las mineras y permitió que los ingresos por regalías bajaran del 20 al 3.5 por ciento.

Respecto a impuestos, Aida Avella aseguró que no será necesario en su gobierno “subir impuestos si rescatamos la plata de los negocios malos, de los dineros públicos en los bolsillos de los privados, como curadurías y notarias”.

Otra de sus propuestas es la de “crear un fondo nacional de pensiones para los campesinos”, amas de casa, vendedores ambulantes, entre otros, “que nunca se imaginaron que podrían pensionarse”.