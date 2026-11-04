Colombia tiene 6,8 millones de cuidadores sin remuneración y necesitará más para el 2035

En Colombia, 17 millones de personas requieren cuidados, asistencia o apoyo diariamente. Esta es una de las cifras que pone sobre la mesa el debate sobre el envejecimiento de la población y la necesidad de fortalecer los servicios de cuidado en el país.

De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación y el Dane, Colombia tiene 6,8 millones de personas que se dedican al cuidado no remunerado de tiempo completo. De ellas, el 85,7 % son mujeres. A esto se suman 2,8 millones de personas que trabajan de manera remunerada en este sector.

Publicidad

Las necesidades de atención también crecerán en los próximos años. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia necesitaría alrededor de 147.995 cuidadores remunerados para atender a personas mayores en situación de dependencia en 2035. En 2020 había 77.227, lo que representa un aumento proyectado del 91,6 %.

Otro dato que refleja el impacto de estas labores es que el 33,3 % de las personas que cuidan a personas con discapacidad reportaron haber tenido que dejar de trabajar para dedicarse a esta actividad.



A este panorama se suma el envejecimiento de la población. En 2024, Colombia tenía cerca de 7 millones de personas mayores de 60 años y 16,3 millones mayores de 50. Las proyecciones indican que para 2060 las personas mayores de 60 años representarán más de un tercio de la población.

Frente a este escenario, la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad realizará el próximo 13 de noviembre el Congreso Nacional de Longevidad 2026 y el V Congreso Latinoamericano del Cuidado, encuentros en los que se discutirán los cambios que necesita el país en salud, economía, empleo, tecnología y atención a las personas mayores.

Publicidad

La agenda también abordará la formación de cuidadores, los modelos de atención en los hogares y las comunidades, y la participación del Estado, las empresas y la sociedad en estas responsabilidades.