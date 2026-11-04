En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia tiene 6,8 millones de cuidadores sin remuneración y necesitará más para el 2035

Colombia tiene 6,8 millones de cuidadores sin remuneración y necesitará más para el 2035

En el país, 17 millones de personas requieren cuidados, asistencia o apoyo diariamente y 6,8 millones de personas realizan estas labores sin recibir remuneración.

Adulto mayor.
Adulto mayor.
Foto: referencia, Flow
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

En Colombia, 17 millones de personas requieren cuidados, asistencia o apoyo diariamente. Esta es una de las cifras que pone sobre la mesa el debate sobre el envejecimiento de la población y la necesidad de fortalecer los servicios de cuidado en el país.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación y el Dane, Colombia tiene 6,8 millones de personas que se dedican al cuidado no remunerado de tiempo completo. De ellas, el 85,7 % son mujeres. A esto se suman 2,8 millones de personas que trabajan de manera remunerada en este sector.

Últimas noticias

Disturbios durante marchas en Medellín.jpg
Nación

Aprueban en primer debate la Ley Anticapuchos: ¿qué busca el proyecto y cuáles son las sanciones?

José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond Baquero
Nación

Fedegán rechazó trato del ministro Indalecio Dangond a José Félix Lafaurie y ratificó su respaldo

Publicidad

Las necesidades de atención también crecerán en los próximos años. Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia necesitaría alrededor de 147.995 cuidadores remunerados para atender a personas mayores en situación de dependencia en 2035. En 2020 había 77.227, lo que representa un aumento proyectado del 91,6 %.

Otro dato que refleja el impacto de estas labores es que el 33,3 % de las personas que cuidan a personas con discapacidad reportaron haber tenido que dejar de trabajar para dedicarse a esta actividad.

A este panorama se suma el envejecimiento de la población. En 2024, Colombia tenía cerca de 7 millones de personas mayores de 60 años y 16,3 millones mayores de 50. Las proyecciones indican que para 2060 las personas mayores de 60 años representarán más de un tercio de la población.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Frente a este escenario, la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad realizará el próximo 13 de noviembre el Congreso Nacional de Longevidad 2026 y el V Congreso Latinoamericano del Cuidado, encuentros en los que se discutirán los cambios que necesita el país en salud, economía, empleo, tecnología y atención a las personas mayores.

Publicidad

La agenda también abordará la formación de cuidadores, los modelos de atención en los hogares y las comunidades, y la participación del Estado, las empresas y la sociedad en estas responsabilidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad