Ley de Sometimiento ya fue firmada por presidentes de Senado y Cámara y pasa a sanción presidencial

La Ley de Sometimiento ya cuenta con las firmas de los presidentes del Senado de la República, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, luego de haber superado su trámite legislativo en el Congreso el día de ayer, 3 de noviembre de 2026, tras más de 12 horas de debate.

El documento también fue firmado por los secretarios generales de ambas corporaciones, Diego González, del Senado, y Miguel Ángel Sánchez, de la Cámara de Representantes, como consta en la última página del texto aprobado.

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La iniciativa que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, busca desmontar la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y además, establece un marco jurídico para que los integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales se sometan a la justicia ordinaria.

“Acabo de firmar la Ley de Sometimiento, aprobada ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes, para que pase a sanción presidencial. Colombia necesita recuperar la autoridad, fortalecer la justicia y dejar claro que quienes han cometido delitos deben responder ante la ley”, afirmó Barguil.



Con las firmas de los presidentes del Congreso, la iniciativa cumple esta etapa del trámite legislativo y queda pendiente de la sanción presidencial, que se espera que sea firmada el día de hoy, ya que el plazo límite es antes de la media noche de este 4 de noviembre.