¿Cómo ven los candidatos al Congreso el proceso de paz?

Ángela Ospina y Yolima Herrera opinan en Promesas y Propuestas sobre este tema, que sin lugar a dudas uno de los más importantes en la agenda electoral.

El apoyo a la paz no significa un cheque en blanco para el Gobierno de Santos

Sergio Fernández, candidato a la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático, dijo que su partido no tiene una posición oportunista y que no “quiere la mermelada que ofrece el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

“El Polo no tiene una posición oportunista de apoyo a los diálogos de paz porque hoy el gobierno que reparte la mermelada sea el de los diálogos de paz. Es bueno dejar sobre la mesa que el acompañamiento del Polo a los diálogos no significan un cheque en blanco para el Gobierno de Santos”, aseguró al considerar que un avance que se esté dialogando.

Paz sí, pero sin impunidad

Ángela Ospina, candidata al Senado por el Partido Conservador, aseguró que su colectividad también “le dice no a la mermelada” y que lo que sucedió el domingo con la elección de Martha Lucía Ramírez como candidata presidencial es un signo de que a los conservadores “no se les compra la conciencia”.

En cuanto al proceso de paz señaló que para las huestes azules “la paz siempre ha sido una bandera”, pero que “la línea para alcanzarla no debe ser la vía de la impunidad”.

“Primero debe caer todo el peso de la justicia. En eso estamos totalmente seguros y es una posición del partido. Dialogar sí, pero con unas condiciones claras”, manifestó al aclarar que los diálogos como actualmente se vienen adelantando no son viables porque son “entreguistas”.

De la paz también hacen parte soldados y policías

Yolima Herrera, candidata al Senado por el Senado de la República por el Partido Liberal, manifestó que su colectividad de manera unánime apoya al presidente Santos el proceso de paz, pero sí es necesario preguntarse qué va a pasar con los soldados y policías que “todos los días le ponen el pecho al conflicto”.

“Que las Farc vayan a participar en política no es lo relevante. Lo relevante es qué va a pasar con el otro sector (el de policías y soldados) porque ellos también son víctimas del conflicto. Acá la discusión se ha elevado a ver esto como si estamos de acuerdo o no desde los partidos o si en estamos de acuerdo en que las Farc se sienten en el Congreso. Los soldados y policías no pueden quedar desprotegidos en por el proceso de paz”, aseguró.

Agregó que sería totalmente injusto que los guerrilleros terminen en la política y que los miembros de la fuerza pública terminen en la cárcel, tal como lo temen muchos miembros de la fuerza pública.