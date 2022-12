Con 2 nombres no hay terna, tiene que haber 3 candidatos para Defensoría: expertos

Uno de los temas políticos del momento es la polémica que hay frente a la elección del nuevo defensor del Pueblo. Desde Casa de Nariño aseguran que el presidente Duque reintegrará la terna con un nuevo nombre en remplazo de Elizabeth Martínez que renunció en las últimas horas, pero otros creen que es necesario replantear los candidatos, entre otras cosas por falta de experiencia.

En este momento, Carlos Camargo, presidente de la Federación Nacional de Departamentos es virtual ganador por los apoyos políticos y todos los ojos están puestos en la votación del viernes. BLU Radio consultó al expresidente de la Corte Constitucional Alberto Beltrán Sierra sobre la conformación de la terna, quien aseguró que se puede resolver de la siguiente manera: cuando un servidor público se elige de una terna, el nombramiento es complejo, se compone de varios actos; uno, que se haga la terna y dos, que el que va a hacer la elección tenga opciones para escoger al nombrado.

Indicó que con dos postulados no hay terna por lo cual debe ser reintegrada o hacer una nueva. La terna se desintegró en este momento con la renuncia de Elizabeth Martínez, por lo cual el presidente tiene que recomponerla.

“En este caso concreto, si se produjo la renuncia anticipada de una de las personas nominadas no hay terna porque no hay terna de dos, quedaron subsistentes dos y entonces el presidente de la República deberá formular una nueva o reintegrar la anterior; de lo contrario, la Cámara de Representantes no puede elegir porque sencillamente hay ausencia de terna”, aseguró el exmagistrado.

Aclaró que en el caso de la reelección de Alejandro Ordoñez como procurador en 2012 es distinto porque María Mercedes López renunció cuando estaba elegida la terna y se iba a votar, nunca se tramitó una renuncia ante la Comisión de Acreditación de la Cámara, sino que ella lo hizo públicamente en el momento de la votación y por eso alcanzó incluso a tener 5 votos a favor.