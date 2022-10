Concejal Vargas acepta que le gusta la ‘mermelada’ pero no depende de ella

La concejal María Victoria Vargas , quien fue involucrada por el exsecretario de Gobierno Hugo Zárrate por haber pedido ‘mermelada’ en la Alcaldía de Bogotá, dijo que no le genera ningún tipo de preocupación la denuncia.

“En la eventualidad que hubiese mencionado mi nombre, no me genera ningún tipo de preocupación porque, por el contrario, en varias sesiones grabadas en el Concejo dije que yo no era de las que no me gustaba la mermelada”, dijo la concejal.

Según Vargas, en varias sesiones dijo que a ella le gustaba la mermelada, al igual que muchos concejales, pero con una diferencia: “yo no cambiaba mis posiciones por mermelada”.

Además denunció que el anterior secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, le ofreció puestos en la Alcaldía si votaba positiva la propuesta del cupo de endeudamiento.

“No iba a votar la reforma tributaria ni otros proyectos, por lo que no acepté esa invitación”, finalizó Vargas.