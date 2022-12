Costa Rica, del colombiano Jorge Luis Pinto, ahora va por Italia

Costa Rica ya se quitó el traje de Cenicienta y va sin timidez este viernes a enfrentar a la poderosa Italia, en una jornada en la que Honduras y Ecuador tratarán de salir del abismo a la espera de lo que ocurra entre Suiza y Francia por el Grupo E.

El conjunto tico dio una de las mayores sorpresas hasta ahora en el Mundial al derrotar 3-1 a Uruguay en el Grupo C, considerado el de la muerte, aunque el conjunto sudamericano se rehízo el jueves con victoria 2-1 ante Inglaterra, con un doblete del recuperado Luis Suárez.

"Todo el mundo estaba olvidando a Costa Rica. Nosotros los conocemos, sabemos que son un verdadero equipo y tienen jugadores de calidad", señaló el técnico italiano Cesare Prandelli.

"Costa Rica demostró contra Uruguay que es un equipo muy organizado cuyos jugadores saben lo que deben hacer en la cancha", añadió Prandelli en conferencia de prensa en el Arena Pernambuco de Recife, donde se jugará el partido desde las 13H00 locales (16H00 GMT).

El equipo centroamericano que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto exhibió una gran dinámica en el partido inaugural ante la celeste.

De igual forma, los jugadores ticos advierten que la escuadra de Prandelli no sólo sabe defenderse sino que quiere dominar los partidos de la mano de su comandante Andrea Pirlo.

"Debemos parar a Pirlo, que es el jugador más importante de Italia, por donde se genera el fútbol ofensivo", afirmó Pinto.

Por el mismo grupo, Honduras y Ecuador sostendrán un duelo de perdedores de la primera fecha y casi no tienen espacio para seguir dejando puntos por el camino.

Honduras cayó sin atenuantes ante Francia por 3-0 y Ecuador por 2-1 en el último minuto ante Suiza.

El entrenador de Honduras, el colombiano Luis Fernando Suárez, apeló al "carácter y personalidad" de sus jugadores para remontar la cuesta de la primera fecha.

"La presión siempre existe. Es bueno tenerla y cuando se habla de un partido internacional de selecciones es mayor la presión. En estos partidos se demuestran los hombres y se ve el carácter y la personalidad, de qué están hechos los jugadores", señaló Suárez.

El equipo centroamericano no logra un gol en Mundiales desde hace 32 años, tras anotar en 1982 contra España e Irlanda del Norte y no hacer ninguno en el pasado de Sudáfrica-2010.

En la misma llave, un ganador en el partido entre Suiza y Francia lo dejará a las puertas de la clasificación.

A Francia le queda refrendar las sensaciones ante un rival de nivel como Suiza, sexta en la clasificación de la FIFA y con un puñado de jugadores de talento.

Esta puede ser la prueba necesaria para el grupo dirigido por Didier Deschamps y el fin definitivo del fantasma por la ausencia de su estrella, Franck Ribery, dado de baja por lesión pocos días antes del inicio del Mundial.

Dos disparos de 'El Pistolero' Luis Suárez dejaron con vida este jueves a Uruguay en el Mundial-2014 y a Inglaterra a punto de sucumbir en el Grupo de la Muerte.

"Sí, lo soñé. Era algo que me lo imaginé muchísimas veces pero también tenía que calmarme, que el ansia no me perjudicara", señaló el jugador del Liverpool luego del triunfo de Uruguay por 2-1 ante Inglaterra.

La velocidad y olfato goleador del charrúa, máximo artillero de la liga inglesa en la última temporada con 31 tantos, fue indescifrable para sus rivales pese a que lo conocen en detalle: así fue como a falta de cinco minutos y el partido 1-1 'El 'Pistolero' metió el balazo salvador.

Suárez, de 27 años, jugó por primera vez desde su operación de meniscos el 22 de mayo y respondió casi todo el partido, hasta que fue sustituido dos minutos antes del final luego de recibir un golpe.

En cambio, Inglaterra va camino de continuar acumulando fracasos consecutivos desde que se coronó en casa en 1966 y sólo un milagro podría salvarla de retornar a Londres temprano.

AFP.