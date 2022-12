Crisis en universidad inició porque no contraté a recomendados de fiscal: rector

entidad educativa creada por el ente investigador pero que ha presentado, según la misma entidad, una serie de problemas financieros.



A propósito, César Solanilla, rector de la institución, dijo que la crisis se originó porque él no quiso contratar a dos recomendados del fiscal general, Eduardo Montealegre. (Vea además: Fiscalía admite graves problemas financieros en su universidad )



“La autonomía universidad se vulneró cuando el señor fiscal general entró en discrepancia con algunos nombramientos que querían que se hicieran en la universidad. La universidad, dentro de su autonomía, estableció un estatuto para la selección de sus funcionarios. Al parecer, no hubo una aceptación que no se nombraran unos gestores”, reveló.



Agregó que tomó esa determinación porque la selección de docentes se hace por la selección de perfiles y si no encajan en lo que se necesita simplemente no se contratan.



“Eran dos estudiantes, recién graduados de doctorados, que fueron los que sugirió el señor fiscal que se nombraran, pero no reunían los perfiles que la universidad necesitaba”, explicó al manifestar que uno de los recomendados venía de la Universidad de Columbia y era experto en literatura italiana del siglo XIII, lo que, según dijo, “no encaja en el perfil que se requería”.



Además, manifestó que la Fiscalía incumplió con los compromisos adquiridos inicialmente y que el fracaso se dio por un tema de “autonomía”.



“La idea de la universidad era profesionalizar a los 20 mil funcionarios que estaban fuera de carreta. En ese estudio socioeconómico, la Fiscalía se compromete a unas inversiones de 18 mil millones el primer años, 23 mil el segundo y 33 mil el tercero. En el entendido que una institución nueva requiere inversiones en infraestructura, no únicamente en estudiantes, en una planta docente calificada y con una proyección de 4 o 5 años”, dijo.



En ese sentido, el rector manifestó que la universidad en realidad no fracasó: “lo que sucedió en términos de gerencia no es el problema de presupuesto. El tema es de autonomía universitaria”.



Solanilla dijo que la Fiscalía no invirtió los 18 mil millones de pesos que tenía presupuestado, sino 5 mil millones.



“En el segundo año, donde la universidad comienza a ejecutar un proyecto de 23 mil millones, la universidad solo gasta 9 mil porque la Fiscalía empezó a incumplir sus compromisos, a parte, de que el señor fiscal dejó de asistir a la universidad cuando esta empezó a tomar autonomía”, expresó.



El rector expresó que las exigencias de la OCDE al país especifican que las instituciones universitarias tengan autonomía por lo que la Fiscalía no podía intervenir directamente en la autonomía.



Además, dijo que una hubo discrepancia en las decisiones de la escogencia de las sedes, por lo que la Fiscalía comenzó a recortar las comisiones de funcionarios que estaban apoyando a la universidad.