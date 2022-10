Cuarta delegación de víctimas plantea que reconciliación se haga en Colombia

declarado objetivo militar por paramilitares, contó en Mañanas BLU cómo se llevó a cabo la reunión con el Gobierno y las Farc en la isla. (Lea acá también: Periodista Jineth Bedoya y un guerrillero conforman cuarta comisión de víctimas )

Publicidad

“Esperábamos expresarle todo lo que piensa una parte de ese universo de víctimas y esperábamos no menos de que nos escucharan. De lo que se trata en La Habana es que vayan aquellas personas que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia y el paramilitarismo es una de las patas del conflicto. No se podría llegar a un acuerdo de paz y mucho menos de reconciliación si no se ve de una manera integral el conflicto y sus derivaciones”, dijo el portavoz del Foro Internacional de Víctimas.

Además, manifestó que las dos partes (Gobierno y Farc) fueron respetuosas con lo que ellos decían en la reunión privada en donde expresaron todo lo que querían plantearles. “Me ha parecido significativo el hecho de que reconozcan violaciones directas a diferentes víctimas. Salieron cosas muy concretas de la audiencia del domingo”, agregó.

Publicidad

Aseguró que insistieron en que las negociaciones sigan en La Habana pero que el reto de la reconciliación debe hacerse en Colombia desde la sociedad civil, no desde los combatientes. “Estamos mirando cuál será el siguiente escenario, esperamos jugar un papel muy activo en lo que viene de aquí en adelante y hacer pedagogía en Colombia sobre lo implica firmar un acuerdo de paz”.