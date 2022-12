Cumbre de Unasur para buscar salida a crisis en Venezuela

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, en donde se analizará la situación de Venezuela.

El despacho de la canciller Holguín agregó en un comunicado que en Quito, el Consejo se reunirá para recibir el informe de la Comisión de Cancilleres de la Unasur, tras su visita a Venezuela y para analizar el decreto ejecutivo dictado por el presidente estadounidense, Barack Obama, sobre Venezuela.

Holguín junto a los ministros de relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y Ecuador, Ricardo Patiño, estuvieron en Caracas en compañía del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.

En Venezuela, esa comisión sostuvo "encuentros con el Gobierno y los actores políticos y sociales de Venezuela, con el fin de conocer los últimos desarrollos en la situación interna en el vecino país".

Además, en Quito, los Ministros de Relaciones Exteriores también dialogarán sobre la reciente Orden Ejecutiva expedida por el Gobierno de los Estados Unidos, relacionada con las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos.

Los cancilleres intercambiarán puntos de vista sobre la decisión de Obama de ampliar las sanciones aprobadas por el Congreso a finales de 2014 y de declarar una situación de "emergencia nacional" ante el "riesgo extraordinario" de la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos. EFE

Este sábado en Venezuela habrá ejercicio militar para mostrarle poderío a EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que realice el sábado 14 de marzo, "un ejercicio militar defensivo" para identificar los puntos de defensa y que al país suramericano "no lo toque nadie".

"He ordenado en el marco del plan de ejercicios militares 2015, hacer un ejercicio militar defensivo especial el próximo sábado 14 de marzo (...) necesario para marcar los puntos defensivos y que a nuestra patria no la toque nadie, no la toque la bota yanqui nunca", anunció Maduro durante un discurso en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El presidente que acudió al Parlamento para solicitar poderes especiales que le permitan legislar sin control parlamentario y con ello poder "enfrentar" las "amenazas" de Estados Unidos, invitó al país "a incorporarse y a apoyar a la FANB y a la milicia nacional".

El mandatario informó que en su calidad de comandante en jefe va a conducir a conducir personalmente todo el despliegue de la FANB porque "Venezuela tiene que estar preparada porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia ni Irak", dijo.