Datos de Fosyga no pueden ser excusa para negar derecho a votar: MinSalud

El Gobierno le dijo al Consejo Nacional Electoral que las bases de datos del Fosyga no pueden ser la excusa para negarle el derecho al voto a miles de colombianos.

Publicidad

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que la lista no recopila la información de la población en general: “Nosotros simplemente encontramos la base de datos única de afiliados, esa fue la que se entregó. Cómo utilizar la información en un asunto tan delicado, donde están los derechos políticos de la gente, no le corresponde al Ministerio decidirlo”.

El magistrado Emiliano Rivera, presidente del Consejo Nacional Electoral, indicó en diálogo con Blu Radio que el origen del error del CNE al anular miles de cedulas de ciudadanos que no son trashumantes son las bases de datos del Gobierno. (Lea también: CNE 'tira la pelota' al Gobierno por entregar bases de datos desactualizadas )

Publicidad

Según Rivera, el CNE no anuló cédulas por sospecha: “Hay unas bases de datos a las que damos plena credibilidad, pues me la entregó certificada el Ministerio de Salud, yo no debo ser quien deslegitime las bases de datos del Gobierno”.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La MOE en el Atlántico le solicitó al Consejo Nacional Electoral que le garantice el derecho al voto a todos los colombianos a los que, por error, se les anuló la inscripción de la cédula.

Publicidad

-El candidato a la Gobernación del Quindío por el Partido Alianza Verde, rechazó que la inscripción de su cédula haya sido anulada, por presunta trashumancia.

Publicidad

-En 16 de los 42 municipios del Valle del Cauca podrían presentarse alteraciones del orden público, durante los comicios del próximo domingo, reveló la policía al presentar un dispositivo especial de seguridad para la jornada electoral.

-La Policía Nacional en Bucaramanga tuvo que acordonar la sede de la Registraduría para controlar a cientos de ciudadanos que están reclamando solución a la anulación de la inscripción de sus cédulas.

Publicidad

-China aceptó repatriar a un colombiano que está condenado a cadena perpetua en ese país, por razones humanitarias.

Publicidad

-La Canciller María Ángela Holguín reveló que el acuerdo con las Farc e materia de justicia tiene el respaldo internacional, a pesar de que no se ha hecho público la totalidad del texto con los 75 puntos, porque hay confianza en que se están haciendo las cosas por el camino adecuado.

-Es muy delicado el estado de salud de las personas que resultaron heridas por el accidente de la avioneta en el occidente de Bogotá.

Publicidad

-Este martes, el presidente Juan Manuel Santos, inaugura en Antioquia dos obras de infraestructura vial: El Tranvía de Ayacucho y los 4.1 kilómetros de conexión vial entre Medellín y el Túnel de Occidente.

Publicidad

-Un nuevo caso de tratamiento estético de garaje tiene con el rostro destruido a un joven de la ciudad de Neiva.

-El Gobierno presentará un nuevo estatuto aduanero que reducirá de 7 días a máximo 2 días el tiempo de tránsito de la mercancía en los puertos colombianos.

Publicidad

-La Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía buscan a un hombre de unos 43 años de edad que se perdió cuando salió a pescar en el lago de Tota.

Publicidad

-A medida que se acercan las elecciones en Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro aumenta sus acciones en contra de los presos políticos opositores.

-El paso del tifón Kopu por Filipinas ya deja al menos 22 muertos y decenas de miles de personas damnificadas.

Publicidad

-Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el responsable de haber herido con un arma de fuego a un estudiante de colegio en el sur de Bogotá.

Publicidad

-Quedó libre el habitante de calle que golpeaba mujeres indiscriminadamente en la calle en Bogotá.