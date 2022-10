Davydenko, extercera raqueta del mundo, anuncia su retiro

en el Masters de 2009 y la Copa Davis en 2006.

"Tomé la decisión de retirarme en junio, después de Roland Garros, cuando sentí que ya no puedo lograr los resultados que quiero. Lamentablemente, en los últimos años sufrí muchas lesiones que aún me siguen molestando", dijo Davydenko en rueda de prensa.

El ruso de origen ucraniano, quien confesó que estaba esperandoel momento para anunciar públicamente su retirada, hizo estas afirmaciones en vísperas del inicio de la Copa del Kremlin.

"Simplemente, estaba esperando el momento en el que me levantara un día y dijera: ya basta, es hora de que me jubile", desveló.

El ruso destacó que "los tenistas son gente que parece que tiene que estar todo el tiempo corriendo, jugando y entrenando" y manifestó su confianza que "esa sensación desaparezca a partir de hoy".

"No lamento no haber ganado en mi carrera ni un Grand Slam y no haber llegado a ser número uno del mundo", dijo.

Por su parte, Shamil Tarpíschev, presidente de la Federación de Tenis de Rusia, aseguró que le ha ofrecido a Davydenko un puesto en el organigrama federativo.

Davydenko disputó su último partido profesional el pasado 26 de mayo, cuando cayó en la tercera ronda de Roland Garros ante el holandés Robin Haase.

Su hermano y entrenador, Eduard, reconoció que el jugador arrastraba desde hace dos años lesiones en los pies, que le impidieron entrenar, por lo que no pudo lograr los resultados esperados.

"Cuando sientes dolor, puedes sacar adelante un partido, esperando que los analgésicos te permitan jugar bien. Pero todo el torneo.... Juegas un partido y otro, y al día siguiente, los pies duelen tanto, que no puedes ni andar", indicó.

Desde que comenzara a competir en los circuitos profesionales en 1999, año en el que recibió la ciudadanía rusa, Davydenko logró 21 títulos, entre los que el más destacado es la victoria en el Másters de 2009, cuando derrotó en la final al argentino Juan Martín Del Potro (6-3 y 6-4).

Aunque nunca llegó a disputar una final de Grand Slam, fue semifinalista en cuatro ocasiones, dos en Roland Garros (2005 y 2007) y dos en el Abierto de Estados Unidos (2006 y 2007).

Además, como representante de la Federación Rusa, Davydenko se alzó con la ensaladera al derrotar en la final de la Copa Davis en 2006 a Argentina.

EFE