De La Espriella llamará a influyente congresista de EEUU tras polémica por apoyo a María E. Salazar

El presidente Abelardo De La Espriella sostendrá una llamada telefónica en las próximas horas con el congresista demócrata Gregory Meeks, uno de los líderes de esa colectividad en Estados Unidos, tras la polémica generada por el respaldo público del mandatario a la candidata republicana al Senado María Elvira Salazar.

La información fue revelada por la periodista Sylvia Patiño en Mañanas Blu, quien explicó que el contacto entre ambos busca abordar las preocupaciones expresadas por Meeks sobre la participación del presidente colombiano en asuntos políticos estadounidenses y reiterar la importancia de preservar la relación bipartidista entre los dos países.

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La controversia se originó después de que De La Espriella publicara un video en el que manifestó su apoyo a Salazar, con quien mantiene una relación de amistad y a quien, antes de llegar a la Presidencia, habría respaldado financieramente en campañas anteriores.

Gregory Meeks advirtió sobre la participación de De La Espriella en la política estadounidense

La reacción del congresista demócrata se conoció a través de un mensaje en el que recordó que son los ciudadanos estadounidenses quienes deciden quiénes los representan en el Congreso, sin intervención de líderes extranjeros. En su pronunciamiento, Meeks advirtió que, si el presidente De La Espriella quiere preservar el respaldo bipartidista a la relación entre Colombia y Estados Unidos, debe detener las actuaciones que puedan ponerlo en riesgo.



El representante también manifestó su preocupación por cualquier acción que pudiera debilitar una alianza que, según destacó, se ha construido durante años entre ambos países. Meeks reconoció la profundidad de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero insistió en la necesidad de evitar que las diferencias políticas afecten la cooperación bilateral.

La advertencia generó una reacción del mandatario colombiano, quien pocas horas después publicó un mensaje en un tono conciliador para referirse a la importancia de mantener las relaciones entre los dos países por encima de las diferencias partidistas.

Gregory Meeks, congresista de Estados Unidos AFP

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De La Espriella reiterará su compromiso con el bipartidismo

Según se conoció, la llamada telefónica servirá para que el presidente reafirme ante Gregory Meeks la intención de su Gobierno de mantener y fortalecer los vínculos con las dos principales fuerzas políticas estadounidenses. En el mensaje que publicó tras la advertencia del congresista, De La Espriella destacó la trayectoria de la relación bilateral: “Colombia y EE.UU. tenemos 204 años de fructíferas relaciones. En Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y en EE.UU. el respaldo de esta alianza a lo largo de su historia lo han refrendado republicanos y demócratas”, señaló el mandatario.

La comunicación se produce después de que el presidente buscara moderar el tono de la controversia generada por su apoyo a María Elvira Salazar. El Gobierno pretende insistir en que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos debe mantenerse independientemente de qué partido tenga el control de las instituciones estadounidenses.

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Durante el análisis de la noticia en Mañanas Blu, también se recordó que el respaldo de ambos partidos ha sido importante para Colombia en diferentes momentos de la relación bilateral, entre ellos la implementación del Plan Colombia y la posterior asignación de recursos para el país.

El papel de Gregory Meeks en la relación entre Colombia y Estados Unidos

La llamada cobra relevancia por la posición que ocupa Gregory Meeks dentro del Partido Demócrata y su participación en los asuntos exteriores de Estados Unidos. De acuerdo con el análisis presentado durante el programa, Meeks es una figura con la que el Gobierno colombiano podría mantener canales de diálogo. Además, se recordó que el congresista felicitó a De La Espriella cuando resultó elegido presidente y estuvo en Colombia durante su posesión.

Según se recordó en el programa, Meeks no representa necesariamente el sector más progresista del Partido Demócrata y lo describió como un dirigente pragmático, dispuesto a trabajar con el Gobierno colombiano. Su papel podría adquirir mayor importancia dependiendo de la composición que tenga la Cámara de Representantes después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Durante la emisión, se mencionó una proyección del portal Decision Desk que estimaba en un 77 % la probabilidad de que los demócratas obtuvieran la mayoría en esa corporación.