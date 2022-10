Decían que querían romperle el cráneo a unos gomelos: novia de Alejandro Vargas

decían únicamente que “querían romperle el cráneo a unos gomelos”.

“Ellos decían que querían romperle el cráneo a gomelos como nosotros. Alejandro lo que hizo fue apartarme para que no me golpearan, trató de hacerles entender que no queríamos problemas”, manifestó.

La joven no descartó que los jóvenes estuvieran drogados por la forma como actuaban y que, una vez ocurrida la golpiza, se fueron “riéndose y lanzando palabras soeces”.

Familiares y amigos de Alejandro Vargas, protagonizaron este lunes un plantón en Chapinero para protestar en contra de la libertad de los dos jóvenes responsables de los hechos.

El ataque ocurrió hacia las 9 de la noche del viernes cuando la pareja departía en la zona de Chapinero.