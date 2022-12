La magistrada María Claudia Rojas , presidenta del Consejo de Estado, dijo en BLU Radio que la decisión de anular la elección de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Francisco Ricaurte buscará quitar “las malas costumbres” en la función pública”.

“La decisión va mucho más allá, no solamente en las altas cortes porque la norma del yo te elijo tú me elijes no está solo circunscrito a la función judicial, sino a la función pública en general. Esto va a ayudar una serie de costumbres en nuestro país”, dijo

El Consejo de Estado tomó este miércoles dos decisiones trascendentales al tumbar la elección de los magistrados de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos y del Consejo Superior de la Judicatura Francisco.