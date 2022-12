Defensoría del Pueblo busca mediar en limpieza de crudo derramado en Putumayo

el área que fue afectada por el derramamiento de crudo.

La Entidad rechazó el ataque del pasado lunes que produjo el derrame de 4 mil galones de crudo sobre una carreta de la región.

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, afirmó que estaban tratando de hacer una mediación, para que se haga mantenimiento en el acueducto del municipio de Valle de Guamuez.

“La comunidad con toda la razón está muy molesta porque el permanente transitar de tractomulas con crudo, les han generado muchos perjuicios”, agregó Otalora.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplazó en las últimas horas a la vereda Maraveles del municipio de Valle de Guamuez, donde miembros de la comunidad han impedido el ingreso de los técnicos encargados de realizar la limpieza final para retirar el crudo derramado como consecuencia del atentado del 1 de Julio en esa región.

La mediación humanitaria de la Defensoría tiene como propósito evitar la contaminación de la bocatoma en el acueducto de Puerto Asís, que de no adoptarse los correctivos inmediatos podría verse afectada con las consecuencias para cerca de 50 mil habitantes, quienes saldrían perjudicados en temas como el abastecimiento del agua, la calidad del líquido vital y el saneamiento básico.

Los pobladores que se oponen a los trabajos de recuperación en las fuentes hídricas, han expresado que hasta que no haya soluciones definitivas en materia de empleo y no se garantice el acceso ininterrumpido a los servicios públicos, no permitirán el paso de los expertos.

La misión humanitaria enviada a la zona ha insistido en la necesidad de proteger y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad, puesto que están de por medio la salud y el ecosistema de ese territorio.

La Defensoría del Pueblo también rechazó el ataque ocurrido ayer en una vía que comunica a Puerto Asís con la vereda La Alea de esa misma jurisdicción, donde presuntos miembros de la guerrilla provocaron el derrame de otros 95 barriles de crudo, equivalentes a 4 mil galones que cayeron sobre la carretera.

Con este nuevo episodio, son ya 6 mil los barriles de petróleo vertidos por acciones terroristas en el Putumayo en menos de un mes, lo cual ha significado el derrame de 240 mil galones de combustible que ponen en riesgo al medio ambiente y a los pobladores.

La Defensoría reiteró su llamado a Corpoamazonia y a la empresa Vetra para que mantengan activas las medidas de recuperación ambiental, a la Gobernación para que continúe con el plan de contingencia a fin de garantizar el suministro de agua mediante tanques y motobombas, y a la Fuerza Pública para que fortalezca la presencia institucional en aras de contener estas acciones de violencia y afectación a los derechos humanos.