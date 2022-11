Déjenme demostrar que estoy trabajando por todas las víctimas: hijo de 'Jorge 40'

El coordinador del grupo de articulación de víctimas del Ministerio del Interior, Jorge Tovar, envuelto en una polémica por su nombramiento en esa unidad, siendo hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’, respondió a las críticas en entrevista con BLU Radio.

Manifestó que en Colombia no existe el delito de sangre, que él no escogió ser hijo de un paramilitar y que le parece injusto que lo juzguen por las circunstancias que le tocó vivir.

“En mi primera clase de Derecho en la Universidad del Rosario aprendí que en Colombia no existen delitos de sangre. Dejemos de mirar al hijo de, al hermano de, al papá de. Miremos a las personas, juzguemos a las personas por lo que son individualmente, no por lo que haga su familia”, dijo.

En ese sentido, pidió que lo dejen trabajar para demostrar que para él no existen diferencias entre quienes tuvieron que enfrentar las consecuencias de la guerra.

“Para mí no hay diferencias entre unas víctimas y otras por quién fue su victimario. Me motiva a que ningún niño colombiano, ni mis futuros hijos ni las futuras generaciones, les toque padecer lo que a mí me ha tocado sufrir por culpa de la guerra”, indicó.

Añadió que se considera una víctima del conflicto armado, además porque está acreditado como tal en la Unidad de Víctimas y explicó las razones: “Cuando tenía siete años de edad, la violencia en este país me arrebató, a quien, en su momento, no solamente era mi padre, mi mejor amigo, (…) mi tío Sergio Tovar Pupo, una persona de paz, que nunca tuvo nada que ver con la violencia en ese país. Fue asesinado un 24 de diciembre en Valledupar”.

Aclaró que no tuvo nada que ver con la decisión de su padre de tomar las armas y añadió que si pudiera retroceder el tiempo le diría a él que la vía armada no es una opción. Agregó que no se comunica constantemente con su padre y que las veces que lo ha hechos lo ha hace a través de llamadas y cartas.

“Lo único que hablamos es sobre cómo estamos de salud, como están sus cosas. A esto se limita", explicó.

Finalmente, Tovar negó que él tenga tierras expropiadas a la fuerza por su papa.

“Heredé de mi abuelo, unas pocas hectáreas de tierra. Desde que tengo siete años de edad no tengo nada que ver con lo que mi padre hace o deje de hacer. (…) Debo ser tajante. Por supuesto que no”, dijo.

