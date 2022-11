Denuncia de golpe de Estado es una completa ridiculez: venezolanos exiliados

El exiliado José Antonio Colina, quien preside la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), aseguró que “la denuncia de golpe de Estado que hizo (Nicolás Maduro) es una completa ridiculez”.



“Resulta difícil de creer que cuatro primeros tenientes hayan planificado un atentado para bombardear diferentes objetivos estratégicos con aviones que van desde afuera, eso es totalmente ilógico y descabellado”, agregó.



Según José Antonio Colina, a nivel internacional están “acostumbrados a ver acusaciones al vacío pero no presentan pruebas”.



Por otro lado, aseguró que la organización que dirige, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), no tiene nada que ver con el supuesto golpe de Estado al Gobierno de Nicolás Maduro.



“Lo único que nosotros hemos hecho desde el exilio es hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para que realmente sean la policía de la Constitución nacional y se pongan al lado del pueblo”, agregó.



“Tenemos relaciones con mis compañeros (de las Fuerzas Militares), pero el hecho de que yo tenga relación con ellos no quiere decir que eso sea una relación conspirativa con el Gobierno”, dijo Colina.



Finalmente, reiteró las denuncias, denunciando que en Venezuela hay una “mafia militar, que está aliada con los carteles del narcotráfico y Diosdado Cabello se presta para operar esa mafia dentro del país”.