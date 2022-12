Denuncian retención ilegal de joven por parte del Ejército en Soacha

su situación militar.

El hecho se presentó el pasado fin de semana en la estación San Mateo del sistema TransMilenio en el municipio de Soacha.

“El muchacho no tenía papeles, llegó el hermano a no dejarlo subir, entonces los del ejercito le pegaron porque no se quería subir”, dijo uno de los testigos.

En diálogo con Blu Radio, varios jóvenes de Bogotá han denunciado presuntas batidas que ha realizado el Ejército en el sur de la capital.

La dirección de reclutamiento del Ejército dijo que las autoridades pueden solicitar la libreta militar. Si el ciudadano no está inscrito o es remiso, es legal que pueda trasladarlo a cualquier distrito militar.