Deportista paralímpico denuncia robo de un taxista en Bogotá

Molano junto a su hermano al llegar al destino, pidieron al taxista que permaneciera en el lugar mientras subían al segundo piso de una vivienda, sin embargo, el conductor del vehículo no lo hizo y escapó con la silla de ruedas y una maleta.



“Esas cosas solo me sirven a mí. Haría un gran favor si las devolviera. Estoy sin silla, me tengo que arrastrar a veces cuando no hay alguien que me pueda desplazar al baño u otra parte”, dijo. (Lea también: Ver a taxistas actuando como vándalos no le hace bien ni a ellos mismos: experto )



El deportista pidió encarecidamente que le devuelvan sus pertenencias, pues además de la silla de ruedas, en la maleta tiene algunas sondas y medicamentos importantes para su cuidado personal.