Desconocimiento de un rector ha impedido sentarnos como Consejo Superior: Consejo Académico Unal

La Universidad Nacional ha sido noticia en los últimos meses, debido a la crisis interna que enfrenta y a la lucha por la designación del rector.

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga habló con Verónica Botero, representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario, quien dio detalles de la situación.

Desde el pasado 21 de marzo, cuando se designó a José Ismael Peña como rector, los estudiantes han estado en protestas, por lo que consideran una crisis interna en la Universidad Nacional.

La noticia de esta semana es el fallo a favor de la tutela interpuesta por Peña, que tumbó la resolución del Ministerio de Educación que ordenaba designar a un rector encargado.

Según Botero, desde el sábado pasado, la representación estudiantil volvió a formar parte del Consejo Superior Universitario, lo cual cambió el panorama y se inclinó más a favor del Gobierno. Sin embargo, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha afirmado que el cargo de rector está vacante y que el Gobierno no ha incumplido ninguna norma.

¿Hay rector o no hay rector?

"Por lo menos para una parte del Consejo Superior Universitario hay rector desde el 21 de marzo. Nosotros estamos sorprendidos de ver que el Ministerio no firma el acta de designación, no ha hecho ninguna demanda ante el Consejo de Estado. Llevamos dos meses en una incertidumbre. Mucha gente está esperando un acta, porque dicen que la posesión no es legal hasta tanto el acta no está firmada. Hay otras posiciones legales que dicen que efectivamente el rector se podía posicionar. Estamos divididos en el Consejo Superior sobre el tema del rector, pero yo creo que de fondo el problema no es el rector de la universidad, sino que hay unos problemas en la universidad que tenemos que enfrentar y empezar a tomar decisiones en el Consejo Superior, pero ese desconocimiento que hay de un rector en propiedad ha impedido realmente sentarnos a discutir cómo vamos a proceder y qué espacio vamos a crear de diálogo", dijo la representante.

¿Soluciones?

"No podemos nombrar a un rector encargado, porque eso sería hacer una cosa que la misma tutela lo dice. Al final se les resuelve el prevaricato, con carácter doloroso, es decir, cometer un delito sabiéndolo. Nos tenemos que cuidar de esa situación", enfatizó.

En cuanto a la crisis que enfrenta la institución, Botero menciona que es necesario enfrentar los problemas internos y tomar decisiones en el Consejo Superior Universitario. Se deben abordar temas como la reforma académica, el estatuto docente, la investigación y la extensión, la comunicación, la seguridad en los campus y la estructura orgánica de la universidad.

"Creo que simplemente debemos sentarnos como Consejo Superior Universitario, como la junta de la universidad, a buscar mecanismos para poder resolver el problema de seguridad de toma de los edificios en la sede de Bogotá, de cierres en otras ciudades y de crear los espacios de discusión que se necesitan para salir de la crisis", manifestó Botero.

La crisis en la Universidad Nacional continúa y la lucha por la designación del rector sigue en curso. Se espera que el fallo de la tutela y las acciones legales solicitadas puedan aportar claridad a esta situación.

Escuche la entrevista aquí: