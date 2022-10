Desplazamiento de colombianos a Venezuela en totalmente falso: Ejército

El general Jaime Carvajal, comandante de la Segunda División del Ejército, desmintió la afirmación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre un posible desplazamiento de ciudadanos colombianos al país vecino por problemas de violencia en la región del Catatumbo.



Según Carvajal, eso es “totalmente falso”, pues a las tropas desplegadas en la región nadie la ha informado sobre el supuesto hecho.



Sobre la demora en la llegada de tropas de las Farc a la zona veredal de Caño Indio, Carvajal aseguró que en la zona no hay grupos paramilitares, como lo han señalado en ciertas ocasiones los miembros de ese grupo que no ha podido continuar su marcha.



Según el oficial, en ese sector hay un grupo llamado Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, que “no está legalmente constituida y ellos son los que han hecho parar la columna que llevaban a los miembros de las Farc de Santo Tomás a Caño Indio”.



“Ascamcat es un grupo social que ha tomado la vocería de esa región sin siquiera haber sido avalada por los campesinos, es organización es la que ha parado ya lleva 4 días en ese procedimiento y son los que no permiten que lleguen a la zona”, agregó el oficial.



Así mismo, fue enfático en señalar que en la zona no hay grupos paramilitares, que personalmente visitó a los campesinos, y que, a la hora de preguntarles por la presencia de estos grupos ilegales, señalaron que no.



“Están jugando con el miedo que puedan tener estos campesinos como lo que vivió en el año 1999”, aseguró Carvajal.