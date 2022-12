en el sentido que se debe aprovechar el momento para consolidar la paz.

Publicidad

“Si no se aborda con ese carácter integral no va haber garantías de no repetición y por lo tanto puede fracasar”, dijo Garzón desde Barranquilla.

Durante el evento al que asistió en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla manifestó que toda transición exige para su consolidación una seriedad en sus ejecutorias.