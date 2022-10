Diosdado Cabello sonreía mientras me golpeaban: diputada María Corina Machado

fue víctima de una golpiza por la diputada Nancy Ascencio.

“Me llamó por mi nombre y al voltearme veo que la diputada Nancy Ascencio se viene encima mío y me da un impacto con toda su fuerza en mi cara. Me hirió desde la frente hasta la boca. Al parecer ella tenía una manopla”, dijo Machado.

La diputada Machado aseguró que Ascencio una hora después la volvió a golpear en presencia de Diosdado Cabello y él no hizo nada para evitarlo. “Esa misma mujer me tomó por el pelo, me tiró contra el piso y comenzó a patearme y mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se sonreía”.

