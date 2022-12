Distrito enviaría propuesta al Gobierno para cambiar la estratificación social

Se abre paso una iniciativa del Distrito que pretende ser enviada al Gobierno Nacional para que se acabe la estratificación social tal como la conocemos.

Publicidad

Jorge Iván González, investigador y autor del más reciente informe de desarrollo humano de Naciones Unidas sobre Bogotá, respalda esta idea con tres argumentos principales:

-El avaluó está bastante bien

-El estrato está desactualizado

Publicidad

-El estrato se ha convertido en una especie de estigma social que genera segregación.

Publicidad

González comentó que “La estratificación comenzó en el país en 1983, una de las razones por la cual se hizo era la pésima actualización que tenían los avalúos catastrales, entonces no se encontró otro instrumento expedito para hacer la diferenciación socioeconómica”.

Sin embargo, las cosas en 30 años han cambiado y es momento de generar un cambio, según González. El primer argumento es que “lo que nosotros hemos observado es que los avalúos catastrales están bastante bien, el avalúo catastral está cerca al 88% del valor comercial de los inmuebles, entonces el atraso que existía antes ya no se está presentando”.

Publicidad

El segundo, es que “la estatificación no se ha actualizado, ya no está informando bien sobre las diferencias socioeconómicas de Bogotá, en el estrato 2 y 3 por ejemplo está el 60 % de la población porque la gente no se deja mover de estrato entonces las condiciones económicas en estos 30 años han cambiado considerablemente”.

Publicidad

Y el tercer argumento es que “el estrato se ha convertido en una especie de sello social que lleva a la discriminación”.

Finalmente González concluyó que “es conveniente que el país deje el estrato y volvamos al avaluó catastral como criterio mejor para hacer la diferenciación entre las viviendas y los hogares.