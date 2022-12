Dramático relato de mujer que denunció maltrato del congresista Andrés Villamizar

La hija del técnico Jorge Luis Pinto, Verónica Pinto, denunció a su esposo, el congresista del Partido Liberal Andrés Felipe Villamizar Ortiz, a propósito del debate en el Congreso sobre el maltrato a la mujer.



Verónica Pinto presentó una incapacidad de Medicina Legal por 10 días con la que lo acusa de maltrato físico y psicológico.



En entrevista con BLU Radio, Verónica Pinto agregó que más allá de las agresiones físicas, lo grave son las agresiones psicológicas.



“Lo grave no son las agresiones físicas, lo grave es el daño psicológico que me ha hecho durante los últimos meses básicamente utilizando a mi hijo como trofeo. Hay una visión errónea de que la violencia es solamente física y la violencia más grave y la más dañina es la psicológica. Yo creo que de la que realmente fui víctima yo fue de esa violencia psicológica”, aseguró la mujer.



Llevan un año y 3 meses y, según ella, las agresiones se dan desde hace 9 meses, cuando nació un hijo.



“Tengo que ser muy clara en que yo no fui el que llevé a los medios la denuncia. Yo la presenté ante la Comisaría de Familia y luego se convierte en pública”, explicó.



Según la denunciante, sí ha tenido el respaldo de toda su familia y amigos, aunque se muestran preocupados por el daño que pueda generar a futuro tanto en ella como en su hijo.



Sobre la posición de su papá, el técnico Jorge Luis Pinto, explicó que es uno de los que más la ha apoyado.



“Él ha estado al lado mío en todo este proceso, ha sido un apoyo gigantesco y sin él y sin mi mamá yo no estaría aquí. Sin embargo, él también ha recibido ofensas”, finalizó.



Le puede interesar: Mujer de 21 años en grave estado de salud tras haber sido atacada por su exesposo.



Finalmente, aceptó que ha “sentido cosas raras”, haciendo referencia a presuntas presiones y manejos irregulares por el poder que tiene su esposo como parlmanetario.



“A él se le entregó la custodia mientras yo estaba hospitalizada por depresión a raíz de todas las circunstancias que yo estaba viviendo en mi hogar. No entiendo cómo pasó tan rápido cuando yo debo varios meses esperando que pase algo”, finalizó.



Cabe recordar que, en caso de que haya una denuncia penal, lo decidirá la Corte Suprema de Justicia.



Hasta el momento BLU Radio sigue a la espera de la versión de Villamizar.



Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.