Ébola: 47 personas fueron examinadas en aeropuertos, según Inmigración Colombia

para evitar la entrada del virus de ébola al país y aseguró que son cerca de 47 las personas que han estaba bajo observación.

Publicidad

“Al aplicar este protocolo sí hemos podido detectar a 47 personas que en los últimos tres meses han tenido algún tipo de contacto con estos países de África. Estas personas han sido dejadas en manos de sanidad portuaria y después revisiones se descartaron como poseedoras del virus”, dijo.

El funcionario explicó que los controles se están realizando a los pasajeros procedentes de vuelos internacionales que en los últimos tres meses han viajado a alguno de los países donde hay brote de esta enfermedad.

Publicidad

Agregó que Colombia no tiene conexión alguna con los países africanos y que esta es una de las “ventajas” que tiene el país.

Publicidad

El pasado viernes, el Ministerio de Salud y Protección Social informó que en desarrollo de una prueba para verificar la capacidad de detección de posibles personas con sintomatología sugestiva de Ébola por parte de las autoridades migratorias y de acuerdo con el protocolo elaborado con Migración Colombia, dos de tres ciudadanos colombianos fueron declarados sanos de la enfermedad, luego de que a su ingreso al territorio nacional afirmaron haber estado las tres semanas anteriores en los países del occidente de África donde hay transmisión de este virus.

El tercer caso, explicó el ministro Alejandro Gaviria, aún permanece en estudio, no obstante no presenta ningún síntoma por el que deba ser considerado como sospechoso de tener la enfermedad.

Publicidad

“A estas personas se les está haciendo un seguimiento estricto, tomándoles la temperatura dos veces al día, durante 21 días. No tenemos en este momento ningún tipo de alerta o precaución; las personas parecen estar sanas y no hay ningún problema. De esas tres personas dos ya pasaron 21 días y se terminó el periodo de seguimiento; una está en el período de seguimiento pero no tenemos ningún problema”, explicó el ministro.