Edificio que se derrumbó en Cartagena no tenía licencia de construcción: alcalde

El alcalde de Cartagena, Manuel Duque, confirmó que la empresa que realizaba la construcción de este edificio en el barrio Blas de Lezo y que se desplomó, no tenía ninguna licencia para adelantar esta obra.



Según el alcalde, se adelantan las acciones pertinentes para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de esta tragedia que ha dejado 5 muertos.



“Vamos a caerle con todo el peso de la ley, no puede ser que piensen que se pueden burlar de las instituciones en Cartagena y vamos a que los responsables paguen y que estas vidas no queden impunes (…) Efectivamente se certificó que no tenía ningún tipo de permiso, así que ahora toca actuar e imponerle todo el peso de la ley”, dijo Duque.



Sobre la posibilidad de encontrar sobrevivientes, el mandatario local dijo que “hay cuatro personas con vida” y que “se está trabajando en el rescate y con el favor de Dios las vamos a rescatar, no vamos a descansar día y noche hasta rescatar con vida a estas personas”,



Sobre las acciones que emprenderá el Distrito tras el incidente, señaló que las curadurías deberán ser más vigilantes para que no se adelanten obras sin licencias en los barrios populares, además, indicó que se realizará un barrido para controlar las construcciones ilegales que se están levantando en la heroica.



Escuche en este audio más información sobre:

-El ministro de hacienda confirmó a BLU radio que acudirá a la diligencia en la Fiscalía dentro de las investigaciones por el multimillonario desfalco en las obras de modernización de la Refinería de Cartagena.



-En caso de ser necesario, Estados Unidos está dispuesto a colaborar con la justicia colombiana para esclarecer el millonario desfalco en las obra de modernización de Reficar.



-Tras el anuncio de Anglo Gold Ashanti que frenó de forma temporal el proyecto la Colosa en Cajamarca, los voceros del comité ambiental aseguraron que esperan que la multinacional se retire de forma definitiva.



-Se conoció en Popayán un caso de un joven que se quitó la vida inducido por el juego de la ballena azul.



-Se realiza un plantón en el búnker de la Fiscalía en el que exigen mayores resultados en las investigaciones de feminicidio.



-Hay alerta en Cali por el aumento de casos de abuso sexual en menores de edad. En el último año se reportaron 874 casos.



-Polémica en el Huila por la condena de solo 19 años que deberá pagar Jonathan Camilo Torres, quien el pasado 31 de diciembre mató a golpes a su exnovia.



-Las autoridades investigan el homicidio de una mujer en el Quindío. La víctima fue hallada desnuda y con varios impactos de arma de fuego en la Bocatoma de una vereda en zona rural de Armenia.



-Tres integrantes de una familia asesinada en el municipio de Tarazá, Antioquia, eran parientes de un integrante de las Farc. El secretariado de la guerrilla, pidió garantías al Gobierno para que cesen las muertes en contra de familiares de los guerrilleros.



-Luego del atentado del ELN al oleoducto Caño Limón Coveñas, la emergencia en el corregimiento de Guamalito en El Carmen aumenta. Cerca de 740 familias continúan sin abastecimiento de agua potable.



-Desde Bucaramanga el senador Juan Manuel Galán instó a las Fuerzas Militares a incrementar las operaciones contra la guerrilla del ELN, luego que volviera atentar contra el oleoducto Caño Limón Coveñas.



-El Congreso anunció medidas para garantizar transparencia en la elección de dos magistrados de la Corte Constitucional que se llevará a cabo la próxima semana en la Plenaria del Senado.



-El Defensor del Pueblo Tarek William Saab dijo que respeta lo dicho por su hijo que criticó la represión en las protestas y le pidió tomar alguna decisión que resuelva la crisis política en su país.



-Venezuela y Cuba se encuentran están en la "lista negra" de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), según el informe anual.



-Esta semana se conocerían las bancas de inversión que se encargarán de la venta del 20% de las acciones que tiene el distrito en la Empresa de Energía de Bogotá.



-La Selección Colombia Sub 17 de fútbol se concentra en Bogotá para el Mundial de la categoría que se jugará este año en India.