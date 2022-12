La candidata presidencial por el Polo Democrático, Clara López , en entrevista con Blu Radio aseguró que el desarrollo de Colombia en materia institucional es muy precario y que eso se evidencia en tragedias como la ocurrida en Fundación, Magdalena.

Agregó que esta una consecuencia de lo que calificó como “achicamiento del Estado”.

“Usted no puede tener un Estado que no proteja a su gente porque no tiene unos cuadros de funcionarios que apliquen las regulaciones y que las haga exigibles “, dijo.

Agregó que lo más fácil es sacar las leyes, pero lo más difícil es hacerlas cumplir.