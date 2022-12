El homosexualismo no se unta, no se hereda: estilista Humberto Quevedo

El reconocido estilista Humberto Quevedo contó en entrevista con BLU Radio apartes de su lucha histórica por una sociedad en que se acepten las adopciones por parte de parejas homosexuales. (Lea también: Los detalles que no se conocían sobre el fallo que permite adopción igualitaria )

Con dos hijos adoptivos, uno de 43 años y una de 23, este padre de tendencia homosexual aseguró que su vida es un claro ejemplo de que un hijo criado por una pareja homosexual no necesariamente va a tener la misma tendencia en el futuro.

“Puedo hablar de un caso que es la muestra de que uno no necesita ser hijo de homosexuales para ser homosexual y mucho menos criado, esto no se unta, esto no se hereda, esta es una condición natural que no sabemos por qué se crea”, comentó.

En ese sentido, enfatizó en que el país debe pensar en los niños huérfanos o abandonados, pues son ellos los que deben primar en la importancia de crear nuevas familias.

“Piensen en el futuro de estos niños y piensen que van a ser criados por gente que somos progresistas, los homosexuales tenemos una sexta visión”, añadió.

Finalmente, Quevedo comentó que lleva 65 años escuchando “ese cuento” del debate sobre si es adecuado que parejas del mismo sexo puedan adoptar, por lo que la Corte Constitucional ayudó con su fallo a dar un paso más en “una evolución que ayuda a que se refleje que la gente ya ha progresado mentalmente, que aceptan una condición que llevamos discutiendo por muchos años”.