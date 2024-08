“El idólatra de Chávez, el protector de Maduro": Duque le responde a Petro

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro desde Nuquí, Chocó, en las que comparó la dictadura de Venezuela con sus antecesores en el Gobierno nacional han desencadenado una cadena de reacciones y críticas contra el mandatario.

“Los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años, hipócritamente, ven dictadores afuera pero no ven su propia podredumbre adentro… Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles (...) buenos los que protestaron allá, pero malo los que protestan acá”, fueron las palabras de Petro.

Una de las reacciones llegó precisamente del presidente Iván Duque, quien en anteriores ocasiones ha criticado la postura del Gobierno colombiano frente a la situación electoral del vecino país y no asistió a la comisión asesora de relaciones exteriores convocada por la Cancillería para hablar de este tema.

“El defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsor de expropiaciones me llama “dictador”, escribió Duque en sus redes sociales.

Publicidad

El exmandatario le recordó al presidente Petro que logró llegar al poder porque está en un sistema democrático que tuvo todas las garantías y le increpó a confirmar, una vez más, si está interesado en mantenerse en el poder.

“La alucinación constante le hace perder la perspectiva de los hechos y las realidades. Nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piensa, nunca he empuñado armas para amedrentar a nadie, nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio cómplice frente a un delincuente como Nicolás Maduro”, agregó Duque.

X: @IvanDuque

Publicidad

Pero también el exfiscal Francisco Barbosa, que estuvo en el cargo durante el primer año y medio de mandato de Petro, respondió a las críticas del presidente, quien cuestionó las órdenes de captura e investigaciones contra jóvenes durante el Paro Nacional y el Estallido Social.

“No hace mucho un fiscal dio orden a todos sus fiscales de recoger en las cárceles a los miles de jóvenes que se habían levantado exactamente como el libertador Bolívar”, afirmó Petro en su discurso.

El exfiscal Barbosa se defendió asegurando que nunca investigaron la protesta, sino los delitos que se cometieron en el desarrollo de esta y que las condenas y medidas de aseguramiento fueron emitidas por jueces y no la Fiscalía.

“Este es un nuevo ataque del presidente contra la rama judicial del poder público, contra la tridivisión de los poderes. Sabemos que a usted no le gusta ni la ley ni la constitución, han sido sus grandes obstáculos en este Gobierno. Más bien porque no le explica al país sobre la pobreza que hay en todos los territorios, sobre el desempleo que aumenta, sobre la cantidad de jóvenes, de mujeres que están perdiendo sus empleos anualmente”, instó Barbosa.

El presidente @petrogustavo me acusa de violar la protesta pública, pero se le olvida que la fiscalía general de la nación bajo mi dirección adelantó todas sus investigaciones conforme a los derechos fundamentales y a las garantías judiciales. Hoy, él se olvida de la… pic.twitter.com/QnfYpH7oBa — Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) August 31, 2024

Publicidad

Por su parte, el exministro del Interior, Daniel Palacios, cuestionó que Petro estuviera atacando democracias y no condenando la dictadura de Nicolás Maduro.

“Presidente mejor no hablemos de hipocresías porque en eso usted queda fuera de concurso, bravo para atacar a las democracias que no cuadran con su ideología y cobarde para denunciar dictaduras probadas. ¿Acaso algo teme? ¿Qué sabe Maduro de usted que no quiere que se divulgue?”, dijo Palacios en redes.

Publicidad

Mientras que la senadora María Fernanda Cabal, quien ayer oficializó su intención de ser la candidata presidencial por el Centro Democrático, señaló que: “¿Hace tres años había dictadura en Colombia? Si fuera así no sería presidente para pena de los colombianos. Petro ve dictaduras en Colombia y democracia en Venezuela. Eso indica lo mal que está”.