“El periodista de Semana es muy ingenuo o muy tonto”: Rafael Nieto Navia

denunciado por la Revista Semana dado que su yerno, Stephen Donehoo, es socio gerente de la firma McLarty Associates, encargada por Nicaragua para la construcción del canal interoceánico en aguas arrebatadas al país.

Según Nieto, el periodista de Semana dio por hecho que ser el suegro de Donehoo lo obliga a saber de sus actividades y negocios. Creer que sus ideas favorecieron el fallo en contra de Colombia para favorecer a su yerno “es hilar muy fino”, puntualizó.

“La primera noticia que tuve de ese contrato” fue cuando me llamó Semana y “yo no tengo por qué saber lo que él hace ni él lo que yo hago. Una empresa de esa importancia, con tantos negocios en el mundo, él no estaría informándome a mí. Si él hubiera sabido que yo estaba trabajando para Colombia lo hubiera dicho, pero él no lo sabía”, dijo.

El abogado aclaró que cuando fue invitado a hacer parte del equipo que analizaría el fallo de La Haya en noviembre pasado y hasta que se entregó el resultado al Gobierno no se sabía nada de la empresa china.

Nieto recalcó que la idea de Nicaragua de hacer un canal interoceánico tiene más de 100 años y que si ellos “no tuvieran esa perspectiva no se hubieran metido en un pleito con Colombia”.

Lea aquí el artículo completo de la Revista Semana.

El mes de noviembre del 2012, la Corte Internacional de Justicia falló sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua, decisión que ratificó la soberanía colombiana sobre los siete cayos anexos a San Andrés, pero terminó en la pérdida de al menos 75 mil kilómetros de aguas en el Caribe de nuestro país.