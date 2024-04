Unión de IPS desmiente trino del presidente Petro: “Quejas han aumentado”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que, en relación al sistema de salud y luego de las intervenciones a varias EPS en el país, las quejas disminuyeron “sustancialmente” y los pacientes “son atendidos más puntualmente y más de 1.000 IPS han recibido más pronto sus pagos”, lo cual desmintió Jorge Toro en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales dijo que, por el contrario, hay un aumento de quejas en el sistema de salud. Según Toro, si bien ha habido mejoras en los pagos a las IPS, como dice el jefe de Estado, estas no son generalizadas y aún existen deudas pendientes. Justamente, contó, en una reciente reunión con la Contraloría General se analizó detalladamente el flujo de pagos y se discutió la falta de fluidez en el pago de las IPS.

“Hay que hacer precisión con el trino. De pronto, el presidente se está refiriendo al giro directo que hizo la Adres el mes pasado, donde la Nueva EPS intervenida en el régimen contributivo le giró a 1.000 EPS por giro directo, pero esto no quiere decir que sea la conducta generalizada y que eso sea un pago oportuno. Son deudas que se adeudan de muchísima cartera vencida”, señaló.

¿Han disminuido las quejas y reclamos de los pacientes de las EPS intervenidas?

Toro mencionó que hay aumento en las quejas y reclamos debido a la cancelación de autorizaciones por parte de las EPS y la negación de procedimientos. Esto ha generado demoras en la atención de los pacientes, especialmente en los procedimientos ambulatorios. Según Toro, el aumento de las quejas ha sido entre un 5 y 10 % en las últimas tres semanas.

“Ese indicador los prestadores no lo manejamos. Lo que nosotros sí podemos decir es que no entendemos; habría que mirar la fuente de la información, que se han aplazado autorizaciones, el nivel de autorizaciones que traía el sistema no es la misma que es hoy y si no hay autorización para procedimientos, pues debe haber un mayor incremento en PQR, ¿no?”, señaló.

Según aseveró, siguen atendiendo con el normal funcionamiento, pero al contrario, las mismas EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, “han ido cancelando autorizaciones o no autorizando procedimientos”.

En respuesta a si las quejas hacia las EPS han disminuido, pero aumentado hacia las IPS, Toro comentó que es necesario hacer una validación y considerar las variables en el tiempo. Desde su experiencia diaria, los pacientes han presentado quejas y reclamos relacionados con medicamentos y la falta de práctica de especialidades en las clínicas y hospitales.

