El pesimismo entre los bogotanos es el más alto de la historia: Mónica Villegas

La directora de Bogotá Cómo Vamos, Mónica Villegas, respondió al alcalde Gustavo Petro sobre la denuncia que hizo el mandatario local de que las encuestas solo tienen en cuenta a los estratos socioeconómicos altos, razón por la cual su administración recibiría tan malas calificaciones.



En entrevista con Mañanas BLU, Villegas dijo que “eso no es verdad, nuestra encuesta es representativa y tenemos una muestra para el estrato bajo de 48 por ciento, para el estrato medio de 46 por ciento y solo un 6 por ciento para el estrato alto, es decir, esto está construido con las bases DANE”.



Dijo que el pesimismo entre los bogotanos “es el más alto de toda nuestra serie histórica, en el año 2011 solo un 32 por ciento consideraba que las cosas en Bogotá iban por buen camino y este año tenemos que es un 27 por ciento”.



Recordó que la encuesta se lleva haciendo por 17 años y “no es una encuesta que se diseñó y se ha pensado únicamente para medir la administración de Gustavo Petro”.



“Esta no es una encuesta que ha estado pensada y construida con el fin de tergiversar la opinión ciudadana (…) aquí la discusión no es técnica”, enfatizó la directora de Bogotá Cómo Vamos.



Cabe recordar que en la más reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos bajó del 33 % al 18 % la confianza de la ciudadanía en la administración de Gustavo Petro, algo que incomodó al alcalde.



Según la teoría del alcalde Gustavo Petro, las encuestas se concentran en estratos socioeconómicos 5 y 6, sectores que no lo quieren, razón por la cual tiene tan malas calificaciones.



