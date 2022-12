El Polo Democrático dividido por apoyo a la reelección. Análisis

por el apoyo de algunos de sus dirigentes a la campaña releccionista.

Hector Riveros, uno de los panelistas de Blu Radio afirmó que los sectores políticos que se están metiendo a la Campana de Santos con el “cuento” de que van a hacer oposición, están perdiendo una enorme oportunidad de tener incidencia en la política.

“Fue un error no haber condicionado ese apoyo de los sectores de izquierda a Santos a un acuerdo programático, por ejemplo para modificar las política del sector del agro. La perspectiva del Polo de que va a hacer oposición, es mentira,” agregó Riveros.

Por su parte, Aurelio Suárez dijo que lo que no se puede aceptar, es que la Clara López salga como una “porrista” de la campaña del Presidente Santos, echando por la borda la decisión que ya había tomado el partido de mantenerse en la oposición, fuera quien fuera el ganador.

“Hace un año dijo que 30 millones de colombianos sienten que vamos por mal camino y sale al otro día, diciendo que Santos es el que va a hacer los cambios”, añadió Suárez.

María Alejandra Villamizar manifestó que no se habían hecho acuerdos programáticos no solo porque la izquierda no tuvo la voluntad, sino porque dentro de la misma campaña de Juan Manuel Santos, había también personas reticentes a hacerlos.

“Vargas Lleras no estaría de acuerdo con que se hiciera este acercamiento a la izquierda con acuerdos programáticos. Dentro de esa campaña tienen la preocupación de que se les señale como de haber hecho acuerdos con la izquierda que favorezca en algún momento algún tema que tenga que ver con La Habana. Vargas lleras dijo que no había nada acordado y lo mismo ha dicho el candidato Santos”, afirmó Villamizar.

Al final del análisis, Aurelio Suárez se preguntó si entonces los que se está haciendo realmente es utilizar los votos de la izquierda a favor de la campaña de Santos en la segunda vuelta presidencial.