Advierten panorama complejo para las elecciones tras encuesta del CNC: “El centro terminó diluido”

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, divulgada por la revista Cambio, volvió a sacudir el panorama político colombiano y dejó en evidencia una tendencia que, según analistas, está marcando la campaña: el voto se está reorganizando en función de quién puede derrotar al puntero.

Con Iván Cepeda a la cabeza con 34,5 %, seguido por Paloma Valencia (22,2 %) y Abelardo de la Espriella (15,4 %), la lectura va más allá de los números. En Sala de Prensa, los analistas Pedro Viveros y Gabriel Cifuentes pusieron el foco en un fenómeno político que podría definir la elección.

“Se la pasan buscando quién le gana”, advirtió Pedro Viveros, al explicar que buena parte del electorado no es fiel a una candidatura, sino que “se están acomodando” según las opciones con más posibilidades de triunfo.



El voto se convierte en el gran protagonista

El análisis coincide en que la elección dejó de ser una disputa ideológica tradicional. Para Gabriel Cifuentes, el escenario actual responde a otra lógica: “Esto es una campaña entre dos propuestas políticas, la del continuismo y la de la oposición”.

Esa dinámica, explicó, ha llevado a que candidaturas como la de Paloma Valencia, junto a Juan Daniel Oviedo, crezcan al captar votantes que antes estaban dispersos en otras opciones. “Le abren un espectro muy interesante a sectores moderados”, señaló.



En ese contexto, el llamado “voto útil” empieza a jugar un papel determinante, incluso desde la primera vuelta, algo que tradicionalmente se veía solo en la segunda.

Iván Cepeda Foto: Facebook Iván Cepeda

El centro pierde terreno y se diluye en los extremos

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Otro de los puntos más contundentes del análisis es la pérdida de protagonismo del centro político. Para Cifuentes, el fenómeno es claro: “Ese centro claramente constituido se diluyó y se fue hacia los dos polos de atracción”.

Viveros complementó esa idea con una advertencia directa: el centro “termina siendo muleta de los extremos”, al no consolidarse como una opción competitiva.

Los números respaldan esa lectura. Claudia López y Sergio Fajardo no superan el 4 % en intención de voto, quedando por fuera de la discusión principal.



Una segunda vuelta cada vez más apretada

El sondeo también muestra un dato clave: en un eventual enfrentamiento entre Cepeda y Valencia, hay un empate técnico (43,3 % vs. 42,9 %). Para los analistas, esto confirma que la elección está abierta y que pequeños movimientos pueden ser decisivos.

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“Esos votos no son de nadie, están buscando quién le gana”, insistió Viveros, dejando claro que la disputa no solo será por convencer, sino por consolidarse como la opción más viable.

Con este panorama, la campaña entra en una fase donde la estrategia y la capacidad de atraer votantes indecisos podrían definir el rumbo político del país.