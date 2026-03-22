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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Advierten panorama complejo para las elecciones tras encuesta del CNC: “El centro terminó diluido”

Advierten panorama complejo para las elecciones tras encuesta del CNC: “El centro terminó diluido”

Analistas advierten que el voto útil y la pérdida de fuerza del centro están moviendo la intención de voto, tras la más reciente encuesta electoral.

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