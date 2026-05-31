Cancillería afirma que votaciones en el exterior han crecido: “Hay un incremento indudable”

Tras la apertura de los puestos de votación, donde millones de colombianos tendrán la posibilidad de salir a elegir quién será el próximo presidente que suceda a Gustavo Petro, comenzaron las reacciones de distintos sectores del Gobierno Nacional frente a la jornada electoral.

Ante ello, durante la apertura de las urnas, el presidente Gustavo Petro habló sobre las elecciones de este 31 de mayo y destacó la importancia de cuidar el voto de la ciudadanía. Así mismo, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio se refirió al desarrollo de las elecciones en el exterior.

Cancillería envió mensaje sobre la jornada electoral

En diálogo con Blu Radio, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio habló sobre las elecciones en Colombia y destacó la importancia de garantizar que el voto sea libre. También reconoció que se han presentado hechos de violencia en algunas regiones del país, según señaló.



De esa manera, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de las zonas que permanecen bajo preocupación debido a los atentados registrados en medio de la jornada electoral.

“Que salgan en libertad, que haya garantías de transparencia y que se garantice el ejercicio de ese deber y derecho, el cual debe estar pleno en todo el territorio nacional”, comentó la canciller.

Elecciones en el exterior registran aumento en la participación

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Las votaciones en el exterior tienen plazo hasta este domingo para elegir al candidato de su preferencia a la Presidencia de Colombia, por lo que la canciller también entregó un balance sobre el panorama en otros países.

Rosa Yolanda Villavicencio señaló que se ha presentado un aumento importante en la participación, algo que para ella refleja un fortalecimiento de la democracia y una mayor vinculación de los colombianos y colombianas residentes fuera del país.

"En cuanto a estos días, desde el 25 de mayo hasta hoy, la participación ha sido muy importante. Hay un incremento indudablemente de ese porcentaje. Esperamos que hoy, que es el último día de votaciones en el exterior, podamos llegar a un 40 % de participación o más", señaló.

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Colombianos en el exterior aumentan participación electoral

Además, recordó que en las elecciones presidenciales de 2022 la participación de los colombianos en el exterior fue del 31 %, pero aseguró que este año podría registrarse un incremento significativo.

La funcionaria también destacó que las votaciones fuera del país se han desarrollado con normalidad y sin mayores contratiempos, mientras avanza la jornada electoral que definirá el futuro político de Colombia para los próximos cuatro años.