¿Qué tan seguro es el sistema electoral colombiano? Experto de EE. UU. analiza

El sistema electoral colombiano cuenta con una infraestructura tecnológica robusta para enfrentar ataques informáticos, según afirmó Luis Noguerol, director de ciberseguridad y tecnología de la región este del Departamento de Comercio de los EE. UU., en entrevista con Mañanas Blu 10:30. Sin embargo, el experto advirtió que el principal desafío para los comicios no está en el software, sino en la desinformación impulsada por redes sociales y la potencial injerencia extranjera.



¿Qué tan seguro es el software de la Registraduría?

A pesar de que los fallos digitales son latentes en cualquier votación moderna, Noguerol señaló que el país posee una posición favorable para que el proceso transcurra con un mínimo de fraude. "Colombia ha podido conseguir una autonomía digital que facilitará que las elecciones ocurran como se esperan", explicó el funcionario.

Para el especialista, el verdadero reto técnico el día de los comicios será garantizar la estabilidad de los canales de telecomunicaciones y la conectividad en todas las regiones geográficas, más allá de los previsibles intentos de sabotaje o ciberataques.

La mayor preocupación del experto radica en el impacto de las campañas de desinformación antes de la jornada electoral. Noguerol afirmó que las plataformas digitales tienen un poder extraordinario para alterar la intención de voto en zonas específicas.

Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que potencias externas intenten intervenir en los resultados mediante el uso de estrategias digitales automatizadas. Al ser consultado sobre el empleo de granjas de bots desde el exterior, el entrevistado confirmó que el riesgo existe: "Van a hacer cosas esos países para que su candidato o su persona preferente consiga alzarse con la Casa de Nariño".



Noguerol, quien lideró la gestión tecnológica en las elecciones de Florida en 2016, enfatizó que ninguna tecnología es perfecta y recomendó aplicar un monitoreo continuo las 24 horas del día.

Como medida fundamental para mitigar vulnerabilidades, sugirió la ejecución de controles independientes. “Es muy importante la palabra externas, porque cuando usted se audita a usted mismo, una tendencia natural es a intentar (...) minimizar vulnerabilidades”, concluyó.